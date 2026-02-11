Ausblick: Electrovaya stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Electrovaya wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,014 USD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 16,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 15,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,129 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,130 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 84,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 89,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at