11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Electrovaya stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Electrovaya wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,014 USD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 16,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 15,6 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,129 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,130 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 84,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 89,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
