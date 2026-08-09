Electrovaya Aktie
WKN DE: A3EEZC / ISIN: CA28617B6061
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Electrovaya vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Electrovaya wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,034 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Electrovaya 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 21,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 23,7 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,126 USD je Aktie, gegenüber 0,130 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 82,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 89,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Electrovaya Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Electrovaya vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Electrovaya stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Electrovaya Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Electrovaya Inc Registered Shs
|8,38
|5,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.