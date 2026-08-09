Ausblick: Electrovaya vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Electrovaya wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,034 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Electrovaya 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 21,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 23,7 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,126 USD je Aktie, gegenüber 0,130 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 82,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 89,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at