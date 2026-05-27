Elekta A b Aktie

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WKN: 896279 / ISIN: SE0000163628

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27.05.2026 07:01:06

Ausblick: Elekta A B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Elekta A B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,44 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,010 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,95 Prozent auf 5,00 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,16 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,39 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,620 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,92 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 18,02 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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