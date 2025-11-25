Ausblick: Elekta A B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Elekta A B gibt am 26.11.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,611 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,30 Prozent auf 4,07 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Elekta A B noch 4,34 Milliarden SEK umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,37 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,620 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,38 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 18,02 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

