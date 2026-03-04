Ausblick: Elekta A B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Elekta A B wird am 05.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,489 SEK gegenüber 0,890 SEK im Vorjahresquartal.

Elekta A B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,36 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,70 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,08 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,620 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 17,07 Milliarden SEK, gegenüber 18,02 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

