Elektroimportoren AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QLA1 / ISIN: NO0010911902
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Elektroimportoren AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Elektroimportoren AS Registered wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Elektroimportoren AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,170 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,660 NOK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,02 Prozent auf 443,7 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Elektroimportoren AS Registered noch 407,0 Millionen NOK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,687 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,900 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,78 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,63 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elektroimportoren AS Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Elektroimportoren AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Elektroimportoren AS Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Ausblick: Elektroimportoren AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Erste Schätzungen: Elektroimportoren AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Elektroimportoren AS Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Elektroimportoren AS Registered Shs
|1,14
|0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.