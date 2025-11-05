Ausblick: Elektroimportoren AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elektroimportoren AS Registered wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Elektroimportoren AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,170 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,660 NOK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,02 Prozent auf 443,7 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Elektroimportoren AS Registered noch 407,0 Millionen NOK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,687 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,900 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,78 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,63 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at