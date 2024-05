Ausblick: Elektroimportoren AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Elektroimportoren AS Registered wird am 15.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,295 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 63,89 Prozent verringert. Damals waren -0,180 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 5,22 Prozent auf 363,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Elektroimportoren AS Registered noch 383,0 Millionen NOK umgesetzt.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,138 NOK, gegenüber -0,480 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 1,64 Milliarden NOK im Vergleich zu 1,60 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at