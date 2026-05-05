Elektroimportoren AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QLA1 / ISIN: NO0010911902

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Elektroimportoren AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Elektroimportoren AS Registered präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,104 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Elektroimportoren AS Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,150 NOK in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 440,0 Millionen NOK – das wäre ein Zuwachs von 11,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 396,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,59 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,630 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,00 Milliarden NOK, gegenüber 1,79 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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