Elektroimportoren AS Registered Shs Aktie

Elektroimportoren AS Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QLA1 / ISIN: NO0010911902

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Elektroimportoren AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elektroimportoren AS Registered lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Elektroimportoren AS Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,524 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 16,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Elektroimportoren AS Registered 0,450 NOK je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Elektroimportoren AS Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 572,9 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 520,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,592 NOK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,900 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,77 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,63 Milliarden NOK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

