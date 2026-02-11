Ausblick: Elektroimportoren AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elektroimportoren AS Registered lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Elektroimportoren AS Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,524 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 16,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Elektroimportoren AS Registered 0,450 NOK je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Elektroimportoren AS Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 572,9 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 520,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,592 NOK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,900 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,77 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,63 Milliarden NOK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at