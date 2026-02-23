Ausblick: Element Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Element Financial öffnet am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,336 USD je Aktie gegenüber 0,320 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 313,1 Millionen USD für Element Financial, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 867,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber 1,32 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,02 Milliarden CAD generiert wurden.

