Element Financial Aktie
WKN DE: A1JYQL / ISIN: CA2861812014
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Element Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Element Financial öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,349 USD je Aktie gegenüber 0,390 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 320,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 750,2 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD, gegenüber 0,980 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,10 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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