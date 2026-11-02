Ausblick: Element Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Element Financial wird am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,353 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Element Financial ein EPS von 0,430 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 322,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 790,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber 0,980 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,10 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net