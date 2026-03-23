Ausblick: Elemental Royalty präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Elemental Royalty wird am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,097 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 CAD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 15,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,7 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,479 USD, gegenüber 0,000 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 40,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 22,4 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at