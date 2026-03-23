Elemental Royalty Aktie
WKN DE: A41MPU / ISIN: CA28620K1066
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23.03.2026 07:01:06
Ausblick: Elemental Royalty präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Elemental Royalty wird am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,097 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 CAD erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 15,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,7 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,479 USD, gegenüber 0,000 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 40,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 22,4 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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