Elevance Health Aktie
WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Elevance Health veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Elevance Health gibt am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,10 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Elevance Health ein EPS von 1,81 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Elevance Health in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 49,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 45,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 22 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 29,99 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 25,68 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 198,60 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 176,81 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elevance Health Inc Registered Shs
|
28.01.26
|S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elevance Health-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.01.26
|Ausblick: Elevance Health veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
27.01.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elevance Health von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
14.01.26
|S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elevance Health-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu Elevance Health Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Elevance Health Inc Registered Shs
|284,70
|-0,38%