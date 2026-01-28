Elevance Health Aktie

WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Elevance Health veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Elevance Health gibt am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,10 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Elevance Health ein EPS von 1,81 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Elevance Health in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 49,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 45,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 29,99 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 25,68 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 198,60 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 176,81 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Elevance Health Inc Registered Shs 284,70 -0,38%

