Ausblick: elf Beauty gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

elf Beauty wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,718 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte elf Beauty ein EPS von 0,580 USD je Aktie vermeldet.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,68 Prozent auf 434,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 353,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,31 USD im Vergleich zu 0,440 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 1,86 Milliarden USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at