WKN DE: A2ARZ4 / ISIN: US26856L1035

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: elf Beauty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

elf Beauty wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,723 USD gegenüber 0,300 USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 461,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 29,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 355,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,87 USD je Aktie, gegenüber 1,92 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu elf Beauty Inc

Analysen zu elf Beauty Inc

Aktien in diesem Artikel

elf Beauty Inc 72,76 -0,14% elf Beauty Inc

