Ausblick: elf Beauty präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

elf Beauty veröffentlicht am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,294 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte elf Beauty noch 0,490 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 332,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei elf Beauty für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 423,1 Millionen USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,10 USD im Vergleich zu 1,92 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden USD, gegenüber 1,31 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at