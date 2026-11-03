Ausblick: elf Beauty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

elf Beauty lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,595 USD aus. Im letzten Jahr hatte elf Beauty einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 473,5 Millionen USD – ein Plus von 37,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem elf Beauty 343,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,98 Milliarden USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net