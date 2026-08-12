Elgi Equipments Aktie

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WKN DE: A1CV8L / ISIN: INE285A01027

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Elgi Equipments stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Elgi Equipments äußert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,30 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,85 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,67 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,60 INR, während im vorherigen Jahr noch 13,65 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 44,25 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 39,51 Milliarden INR waren.

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