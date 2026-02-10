Ausblick: Elgi Equipments stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Elgi Equipments äußert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,95 INR. Dies würde einem Zuwachs von 15,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Elgi Equipments 2,55 INR je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,31 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 9,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,80 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,09 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 38,68 Milliarden INR, gegenüber 35,10 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at