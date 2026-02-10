Elgi Equipments Aktie
WKN DE: A1CV8L / ISIN: INE285A01027
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Elgi Equipments stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Elgi Equipments äußert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,95 INR. Dies würde einem Zuwachs von 15,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Elgi Equipments 2,55 INR je Aktie vermeldete.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,31 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 9,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,80 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,09 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 38,68 Milliarden INR, gegenüber 35,10 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elgi Equipments Ltd Dematerialised
|
10.02.26
|Ausblick: Elgi Equipments stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Elgi Equipments stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Elgi Equipments öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25