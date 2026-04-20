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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Elisa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Elisa wird am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,597 EUR gegenüber 0,560 EUR im Vorjahresquartal.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent auf 567,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 555,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,49 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,13 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,31 Milliarden EUR, gegenüber 2,26 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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