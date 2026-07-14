Ausblick: Elisa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Elisa stellt am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,593 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Elisa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 557,1 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 0,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Elisa einen Umsatz von 552,4 Millionen EUR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,44 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,13 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 2,27 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at