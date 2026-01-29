Ausblick: Elisa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Elisa wird am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,575 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elisa noch 0,510 EUR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 596,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 579,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie, gegenüber 2,23 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,19 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at