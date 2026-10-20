Elisa Aktie
WKN: 615402 / ISIN: FI0009007884
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Elisa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Elisa wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,631 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 EUR je Aktie erzielt worden.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,11 Prozent auf 561,2 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 560,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,26 Milliarden EUR, gegenüber 2,26 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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