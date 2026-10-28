Elkem Asa Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JGEL / ISIN: NO0010816093
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Elkem Asa Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Elkem Asa Registered öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,382 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Elkem Asa Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 NOK in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,11 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,76 Milliarden NOK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,204 NOK, während im vorherigen Jahr noch -1,050 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,61 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 16,65 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.at
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