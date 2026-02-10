Elkem Asa Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JGEL / ISIN: NO0010816093
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Elkem Asa Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Elkem Asa Registered stellt am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,038 NOK gegenüber -0,030 NOK im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 69,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,35 Milliarden NOK gegenüber 4,33 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,748 NOK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,770 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 30,72 Milliarden NOK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 17,68 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
