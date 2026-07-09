Elkem Asa Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JGEL / ISIN: NO0010816093
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09.07.2026 07:01:06
Ausblick: Elkem Asa Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Elkem Asa Registered lässt sich am 10.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Elkem Asa Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,089 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elkem Asa Registered noch -0,490 NOK je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 4,12 Prozent auf 4,15 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Elkem Asa Registered noch 4,33 Milliarden NOK umgesetzt.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,834 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,050 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 16,39 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 16,65 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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