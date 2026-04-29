Elkem Asa Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JGEL / ISIN: NO0010816093

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Elkem Asa Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Elkem Asa Registered wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,208 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 36,97 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,330 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,23 Milliarden NOK – ein Plus von 69,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elkem Asa Registered 4,26 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,617 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,050 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 31,34 Milliarden NOK, gegenüber 16,65 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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