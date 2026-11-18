Ellington Credit Company Registered Shs Aktie
WKN DE: A1T940 / ISIN: US2885781078
|
18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ellington Credit Company Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ellington Credit Company Registered wird am 19.11.2026 die Bücher zum am 31.12.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,225 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,560 USD je Aktie erzielt worden.
Ellington Credit Company Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 39,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD im Vergleich zu -1,030 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 33,5 Millionen USD, gegenüber 47,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ellington Credit Company Registered Shs
Analysen zu Ellington Credit Company Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ellington Credit Company Registered Shs
|2,85
|0,35%