Ellington Credit Company Registered wird am 19.11.2026 die Bücher zum am 31.12.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,225 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Ellington Credit Company Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 39,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD im Vergleich zu -1,030 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 33,5 Millionen USD, gegenüber 47,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net