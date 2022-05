Ausblick: Ellington Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ellington Financial veröffentlicht am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,451 USD gegenüber 0,860 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 33,9 Millionen USD gegenüber 49,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 30,86 Prozent.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,58 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 164,5 Millionen USD, gegenüber 151,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at