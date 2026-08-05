Ausblick: Ellington Financial legt Quartalsergebnis vor

Ellington Financial wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,459 USD je Aktie gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 114,6 Millionen USD – ein Minus von 13,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ellington Financial 132,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,94 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,19 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 470,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 543,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at