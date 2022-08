Ausblick: Ellington Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ellington Financial lädt am 04.08.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,433 USD. Das entspräche einer Verringerung von 42,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,750 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 36,73 Prozent auf 25,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,58 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 135,7 Millionen USD, gegenüber 151,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at