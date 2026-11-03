Ellington Financial Aktie
WKN DE: A2PFD8 / ISIN: US28852N1090
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ellington Financial präsentiert Quartalsergebnisse
Ellington Financial wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,471 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 125,8 Millionen USD gegenüber 123,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD, gegenüber 1,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 517,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 543,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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