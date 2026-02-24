Ausblick: Ellington Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ellington Financial wird am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,459 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 34,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 101,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 155,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,84 USD, gegenüber 1,36 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 385,8 Millionen USD im Vergleich zu 371,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at