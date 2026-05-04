Ausblick: Ellington Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ellington Financial veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ellington Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,439 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,350 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Ellington Financial mit einem Umsatz von insgesamt 114,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,91 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,19 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 465,1 Millionen USD, gegenüber 543,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at