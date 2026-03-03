Ausblick: Ellington Residential Mortgage REIT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ellington Residential Mortgage REIT wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,250 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 12,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 31,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,940 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,280 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 46,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 70,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at