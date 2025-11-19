Elliptic Laboratories AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QFQQ / ISIN: NO0010722283
|
19.11.2025 07:01:06
Ausblick: Elliptic Laboratories AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Elliptic Laboratories AS Registered öffnet am 20.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,204 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Elliptic Laboratories AS Registered ein EPS von -0,040 NOK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 92,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 54,4 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,2 Millionen NOK umgesetzt.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,165 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 167,1 Millionen NOK, gegenüber 131,9 Millionen NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
