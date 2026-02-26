Ausblick: Elliptic Laboratories AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elliptic Laboratories AS Registered wird am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,188 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Elliptic Laboratories AS Registered 0,110 NOK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 34,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 63,9 Millionen NOK gegenüber 47,6 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,072 NOK im Vergleich zu 0,090 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 157,9 Millionen NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 131,9 Millionen NOK.

Redaktion finanzen.at