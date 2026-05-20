Ausblick: Elliptic Laboratories AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Elliptic Laboratories AS Registered stellt am 21.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,000 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Elliptic Laboratories AS Registered -0,120 NOK je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 29,4 Millionen NOK – das wäre ein Zuwachs von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,6 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,100 NOK je Aktie, gegenüber -1,330 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 119,5 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 101,3 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at