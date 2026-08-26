Elliptic Laboratories AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QFQQ / ISIN: NO0010722283

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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Elliptic Laboratories AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Elliptic Laboratories AS Registered wird am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,070 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elliptic Laboratories AS Registered noch -0,080 NOK je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Elliptic Laboratories AS Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 18,0 Millionen NOK im Vergleich zu 24,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,190 NOK, gegenüber -1,330 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 102,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 101,3 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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