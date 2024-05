Ausblick: Elliptic Laboratories AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Elliptic Laboratories AS Registered wird am 23.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,100 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 28,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,140 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Elliptic Laboratories AS Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 477,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 23,4 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 4,1 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,280 NOK, wohingegen im Vorjahr noch -0,360 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 197,6 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 68,3 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.at