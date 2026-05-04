Ausblick: Elmos Semiconductor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Elmos Semiconductor öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 157,3 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 23,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 126,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,75 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,88 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 649,7 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 582,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at