Ausblick: Elmos Semiconductor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Elmos Semiconductor wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,66 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Elmos Semiconductor einen Gewinn von 3,17 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 162,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,7 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,43 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 7,51 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 584,3 Millionen EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 581,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at