Ausblick: Elmos Semiconductor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Elmos Semiconductor wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,65 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Elmos Semiconductor 1,61 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Elmos Semiconductor nach der Prognose von 1 Analyst 160,3 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 145,7 Millionen EUR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,14 EUR aus. Im Vorjahr waren 5,88 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 662,0 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 582,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at