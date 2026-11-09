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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Elmos Semiconductor zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Elmos Semiconductor äußert sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 17,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 140,8 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Elmos Semiconductor für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 166,0 Millionen EUR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,07 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,88 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 662,6 Millionen EUR, gegenüber 582,6 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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