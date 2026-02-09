Ausblick: Elopak ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Elopak ASA Registered wird am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,066 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Elopak ASA Registered 0,350 NOK je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 294,3 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,33 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,226 EUR, gegenüber 2,68 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 13,45 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at