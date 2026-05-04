Ausblick: Elopak ASA Registered legt Quartalsergebnis vor

Elopak ASA Registered öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,056 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Elopak ASA Registered ein EPS von 0,700 NOK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 302,2 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,61 Milliarden NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,263 EUR, während im vorherigen Jahr noch 2,70 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,27 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,13 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at