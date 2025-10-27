Elopak ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CRSE / ISIN: NO0011002586
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Elopak ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Elopak ASA Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,070 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,710 NOK erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 304,4 Millionen EUR für Elopak ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,44 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,231 EUR im Vergleich zu 2,68 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,22 Milliarden EUR, gegenüber 13,45 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
