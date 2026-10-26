Ausblick: Elopak ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Elopak ASA Registered präsentiert am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,072 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Elopak ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,830 NOK in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 317,8 Millionen EUR betragen, verglichen mit 3,42 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,268 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,70 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,25 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 14,13 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at