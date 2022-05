Ausblick: Else Nutrition legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Else Nutrition wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Else Nutrition für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,038 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,5 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 36,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Else Nutrition einen Umsatz von 1,1 Millionen CAD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,240 CAD je Aktie, gegenüber -0,020 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 14,7 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 4,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

